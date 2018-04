Jovem morre após briga durante evento da Virada Cultural

Um jovem de 17 anos morreu após uma briga, na madrugada deste domingo, na Avenida São João, região central de São Paulo, durante um dos eventos da Virada Cultural. O jovem, identificado mais tarde como Alexandre Alves Santos pela polícia, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não sobreviveu.

Veja também:

A Virada Cultural pelo Twitter

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no 3º DP (Campos Elíseos), Santos foi esfaqueado no tórax. No local do crime - indicado nos registros do hospital onde foi socorrido - não foram encontrados sinais de sangue ou outros vestígios.

O caso foi registrado como homicídio simples. Ainda não há pistas sobre o que teria motivado o crime, mas a polícia trabalha com a possibilidade de tentativa de assalto.

Atualizado às 21h41 para acréscimo de informações