Jovem morre ao tentar pular cerca eletrificada no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Uma jovem, de 19 anos, morreu ao tentar pular uma cerca eletrificada num sítio na zona rural de Tremembé, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 20.

Segundo a Polícia Militar, ela tentava pegar uma abóbora. Depois de encostar as mãos na cerca de arame farpado, ela tomou um choque e caiu dentro de valeta. A mulher morreu na hora.

Um homem que estava com ela no momento do acidente também levou um choque. Ele foi levado para um hospital e com queimaduras nas mãos. A vítima deve prestar depoimento depois de receber alta médica.

O local do acidente passou por perícia. A polícia investiga se a mulher morreu eletrocutada ou afogada. O caso foi registrado na Delegacia Seccional da cidade.