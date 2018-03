Jovem morre ao ser ferido por raio no mar Um jovem de 19 anos morreu na tarde de quarta-feira no mar de Praia Grande, na Baixada Santista, atingido por um raio. Morador do Imirim, na zona norte de São Paulo, Augusto Colen Borges passava férias com a família. Ele foi retirado do mar por banhistas e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O tenente do Corpo de Bombeiros Durval Vagner Santos de Lima alerta para o perigo de ficar na praia, e mais ainda no mar, durante tempestades.