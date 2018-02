Jovem morre ao perseguir bandidos que balearam seu pai em SP

SÃO PAULO - O comerciante Maxur Abdul Hadi, de 51 anos, e o filho, Daniel Antunes Abdul Hadi, 21, foram baleados, por volta das 19h15 desta terça-feira, 12, após serem abordados por assaltantes na porta de casa, na Rua Isidori Cambiasi, em Pirituba, região noroeste da capital paulista.

Ao volante de um Gol prata, o comerciante hesitou em entregar o carro aos criminosos e foi baleado no ombro. A dupla já fugia a pé quando Daniel desceu do carro e correu na direção dos criminosos, que atiraram e atingiram dois tiros no rapaz. Mesmo ferido, Maxur ainda levou o filho para o pronto-socorro do bairro, mas o jovem não resistiu e morreu.

A dupla continua foragida. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.