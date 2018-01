Jovem morre ao cair em poço de elevador em SP

Um jovem de 22 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 29, após cair no poço do elevador de um prédio na Rua General Osório, no bairro Santa Ifigênia, centro de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11 horas e o rapaz foi socorrido por um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele teve politraumatismo. O corpo dele seguiu para o Instituto Médico legal. As causas do acidente serão investigadas.