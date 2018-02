Jovem levou tiro na perna e já chegou morto ao hospital No dia 30 de maio, o adolescente A.P.S., de 16 anos, filho do motorista Aguinaldo dos Santos Silva, que trabalha no Estado, foi morto depois de ser colocado com um ferimento na perna em uma viatura da PM para ser atendido no Pronto-Socorro de Pirituba, na zona norte. "Se ele tivesse sido levado pela ambulância, ainda estaria vivo", diz Aguinaldo.