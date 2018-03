Jovem italiana que prestava serviço social sofre agressão e tentativa de estupro Uma jovem italiana foi internada na tarde de sexta-feira, em estado grave, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após ser atingida com uma pedrada na cabeça. Alice Bianchi, de 24 anos, que está no Brasil realizando trabalho voluntário pela ONG Servizio Civile Internazionale, estava na Casa do Menor São Miguel Arcanjo, em Tinguá, Nova Iguaçu, quando teria sofrido uma tentativa de estupro e sido atacada por um jovem interno.