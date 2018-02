Jovem furtava objetos de malas de passageiros Agentes da Polícia Federal prenderam anteontem à noite um funcionário que furtava bagagens no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O jovem, de 26 anos, foi detido em flagrante. Segundo a concessionária que administra o terminal, a Aeroportos Brasil, ele trabalhava para uma empresa terceirizada que cuida de bagagens. Policiais encontraram em suas botas bijuterias tiradas de uma mala que estava no porão de um avião com destino a João Pessoa.