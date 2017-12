Jovem fotografa amigo e flagra ladrão invadindo casa no Guarujá

Atualizado às 13h21.

SANTOS - Uma brincadeira entre amigos flagra um ladrão, cuja imagem vai parar nas redes sociais. O fato ocorreu na tarde de sábado, 18, em uma residência de veraneio na Praia de Pernambuco, no Guarujá, litoral de São Paulo. Uma jovem de 19 anos fotografava as piruetas de um rapaz na piscina, quando flagrou um ladrão armado, pulando o muro da casa. O marginal abriu o portão liberando a entrada de mais dois comparsas, que roubaram vários pertences de nove turistas. Um dos comparsas foi preso na madrugada desta terça-feira, 21.

O bandido só não esperava que a jovem que registrou as imagens conseguisse se esconder para que ele não roubasse a câmera fotográfica. A partir da imagem, a polícia conseguiu identificar o ladrão, que já tem várias passagens pela delegacia, mas ainda não foi preso. A jovem que fez as imagens contou que conseguiu se esconder atrás da porta de um dos cômodos e que o marginal chegou a invadir o quarto, mas não percebeu a presença dela. Os três assaltantes levaram celulares, máquinas digitais, dinheiro e joias. De acordo com a moça, que não quis se identificar, somente no dia seguinte do roubo é que ela percebeu o flagrante em uma conversa com a sogra, ocasião em que lamentava ter feito apenas uma foto do local.

Ao colocar a imagem no Facebook, a vítima desabafou: "Você trabalha de segunda a sexta, ganha o seu dinheiro e, quando vai tirar um lazer, olha o que acontece. Até onde essa impunidade vai", escreveu a jovem.

De acordo com a polícia, o suspeito preso ainda não foi reconhecido pelas vítimas.