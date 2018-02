Conforme uma testemunha, que trabalha na rua em que ocorreu o crime, o motorista arrancou com o carro ao ser abordado. Um dos suspeitos atirou no estudante. A bala feriu o rosto do rapaz de raspão e atingiu sua namorada, que foi levada pelo próprio jovem a uma base da Polícia Militar. Vanessa foi levada ao Pronto-Socorro da Lapa, mas morreu no caminho. Os suspeitos fugiram. O caso foi registrado no 7.º DP (Lapa).