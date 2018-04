Jovem ferida passa 3 dias em córrego

A comerciária Caroline Laila Soares, de 19 anos, foi resgatada no domingo à noite, após esperar, ferida, por socorro durante três dias, em um córrego às margens da Rodovia Elieser Montenegro Magalhães (SP-463), no trevo do município de Populina (SP), na divisa com Minas Gerais.

A jovem, que mora em Iturama (MG), foi visitar um amigo em Jales (SP) na noite de quinta-feira, quando dormiu no volante e perdeu o controle do carro. O Uno saiu da pista, capotou em uma ribanceira e caiu no córrego. A moça conseguiu se arrastar para fora do carro, mas fraturas e ferimentos a impediram de alcançar a pista e pedir socorro.

Ela bebeu água do riacho para sobreviver. No começo da noite de domingo, um funcionário de uma usina que estava na rodovia esperando um amigo ouviu os gritos e chamou o Serviço Móvel de Emergência. Bombeiros chegaram ao local às 20 horas.

Segundo a enfermeira Irislene Maldonado, a moça foi encontrada deitada no córrego, imersa até os ombros, com hipotermia, fratura na perna esquerda e hematomas por todo o corpo. "Estava muito debilitada e não sei como conseguiu sobreviver. A água estava muito fria", contou.

"Tivemos de usar técnicas de salvamento com rapel para retirar a mulher", disse o segundo-tenente Cássio Koitsi, comandante do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis.

Segundo ele, o local onde a moça caiu, de uma altura de 10 metros, tinha pouca visibilidade por causa da mata. Com isso, ninguém viu o carro tombado verticalmente no córrego. "Ela também tinha pouca força para gritar."

Caroline seguia internada ontem na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Fernandópolis, mas estava fora de perigo.