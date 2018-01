Jovem faz três reféns e é ferido por vítima no ABC

Armado com uma faca, por volta da 1 hora desta segunda-feira, Diones Gomes Cardoso, 25 anos, foi até a casa da ex-namorada, mãe de duas garotas, de 9 e 16 anos, no Jardim Olímpico, em São Caetano do Sul, no ABC, e fez as duas filhas dela e o namorado da adolescente reféns. Ele teria ido até o local para acertar alguma conta com a mulher, mas não a encontrou. Após trancar a menina de 9 anos em um quarto e amarrar as mãos do rapaz usando uma camiseta, Dione começou a molestar a adolescente, insinuando que iria violentá-la. O namorado dela conseguiu se desvencilhar, tomou a faca de Cardoso e o atingiu 3 vezes. Ferido e dominado, o criminoso foi encaminhado pela PM ao Hospital Alber Sabin, onde segue internado. Ele será indiciado no Distrito Policial Sede de São Caetano. (Colaborou Ricardo Valota, do estadao.com.br)