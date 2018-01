Jovem está em programa de proteção

L. completou 18 anos em 2010 e passou a integrar um programa de proteção a testemunhas para adultos. Ainda não pode revelar a identidade e não comanda seu destino, submetida a regras rígidas de segurança para evitar retaliações. L. não voltou mais para Abaetetuba e saiu do Pará com a mãe e o padrasto. Vive momentos de altos e baixos. Já Abaetetuba vive drama semelhante ao da época do caso. Uma nova delegacia foi construída, mas as celas continuam lotadas, com três presos por vaga.