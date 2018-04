Jovem esfaqueia pai e é presa em flagrante, na Vila Mariana

SÃO PAULO - Policiais do 12º Batalhão prenderam por volta das 22h desta terça-feira, 8, Mayara Nogueira Andrade, de 21 anos, minutos após a jovem, armada com uma faca, atacar o próprio pai, que foi ferido no ombro direito dentro do apartamento onde a família reside na Vila Mariana, também na zona sul.

Vizinhos, ao perceberem algo de grave no imóvel ao lado, acionaram os policiais, que rapidamente chegaram, detiveram Mayara e encaminharam a vítima ao Hospital São Paulo. Segundo a polícia, as discussões entre a acusada e o pai eram constantes. O flagrante foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.