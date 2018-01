Jovem em carro de luxo fere quatro em batidas

A bordo de um Camaro Coupé SS, Felipe de Lorena Infante Arenzon, de 19 anos, envolveu-se nesta sexta-feira, 30, em uma série de acidentes em um percurso de mais de 10 km entre as zonas oeste e norte de São Paulo. Acabou preso em flagrante e indiciado por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

Ele colidiu com quatro carros ao invadir uma motofaixa em Perdizes, atropelou duas pessoas na Freguesia do Ó e parou somente ao atingir dois veículos no Limão. A fuga deixou quatro feridos, um em estado grave.

Arenzon contou à polícia que havia passado a madrugada de sexta-feira no Villa Country, na Barra Funda. Saiu no início da manhã da casa noturna e seguiria para o prédio onde mora com a avó no Jardim Europa, bairro nobre da zona sul da capital paulista. Ele é filho do vereador de Embu das Artes Milton Arenzon (PMDB), mas não mora com o pai, segundo o advogado do jovem, João César Cáceres.

Arezon “encontrava-se visivelmente embriagado, com odor etílico e voz pastosa” ao ser preso, conforme relataram oficialmente na delegacia os PMs que atenderam o caso. Ainda no local do acidente, ele falou aos PMs que era filho de um vereador. No console do carro havia uma lata de cerveja vazia - ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Pela motofaixa. Na Avenida Sumaré, o jovem decidiu trafegar pela motofaixa. Eram 7h30. Em alta velocidade, acusam motoristas, ele colidiu contra um Fiesta, um Vectra, um Fox e um veículo Mercedes-Benz. O dono do Vectra, o webdesigner Hermes Crespo, de 33 anos, tentou persegui-lo, mas o perdeu de vista.

O mesmo Camaro, informou a polícia, voltou a ser visto cerca de 20 minutos depois na Ponte da Freguesia do Ó. Testemunhas ligaram para a Polícia Militar dizendo que o carro atropelara duas pessoas e fugiu.

A fuga de Arenzon acabou dois quilômetros adiante, na Avenida Inajar de Sousa, no Limão. O carro bateu contra a traseira de um Palio e em um utilitário Towner, que pegou fogo. O jovem motorista ainda tentou fugir a pé. “Mas uma viatura da Força Tática conseguiu detê-lo. Ele tentou se esconder numa residência próxima”, contou o delegado assistente Marcos Florio Nanarini, do 28.º Distrito Policial (Vila Nova Cachoeirinha). Na delegacia, ao ser questionado pelos policiais sobre o motivo da fuga, manteve-se em silêncio. “Ele não tinha condições psicológicas para falar”, alegou o advogado, João Cáceres.

Vítimas. Os três ocupantes do Palio se machucaram. Com escoriações, Manoel Floriano de Lima, de 55 anos, e dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram levados ao Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha. Todos receberam alta ainda na tarde desta sexta-feira.

O motorista da Towner, Edson Rodrigues Domingues, de 55 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau - que atingiram cerca de 60% do corpo. Ele precisou ser transportado pelo helicóptero Águia da PM para o Hospital das Clínicas. Até o início da noite, permanecia internado em estado grave.

Atualizado às 22h03 para correção. Diferentemente do que foi publicando mais cedo, o Camaro que causou o acidente não era roubado.