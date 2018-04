Jovem é resgatada três dias depois de carro cair em barranco em SP

SÃO PAULO - Após esperar por três dias, uma jovem de 19 anos foi resgatada após perder o controle do veículo em que estava e cair em um barranco às margens da Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, nas proximidades do município de Populina, no interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais.

A comerciária Caroline Laila Soares, de 19 anos, tinha ido visitar um amigo em Jales (SP), na noite de quinta, quando dormiu no volante e perdeu o controle do carro, um Fiat Uno, que saiu da pista, capotou numa ribanceira e caiu no córrego. Ela conseguiu se soltar do cinto e descer se arrastando do carro, mas fraturas e ferimentos em diversas partes do corpo, a impediram de ir até a pista pedir socorro.

Durante três dias, ela bebeu água do riacho para sobreviver. No começo da noite de domingo, um funcionário de uma usina que tinha ido à rodovia esperar a carona de um amigo, ouviu os gritos e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu) e o Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local às 20 horas.

Caroline foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Fernandópolis, onde permanece internada. Segundo a enfermeira Irislene Maldonado, primeira profissional das equipes de resgate a chegar no local, a moça foi encontrada deitada no córrego, com água até os ombros, com hipotermia, fratura na perna esquerda e hematomas por todo o corpo.

Ela recebeu medicação intravenosa ainda no local e foi coberta com mantas térmicas para combater a hipotermia. "Ela estava muito debilitada e não sei como conseguiu sobreviver porque a água estava muito fria", contou. "Tivemos de usar de técnicas de salvamento com rapel para retirarmos a vitima de lá", disse o 2º tenente Cássio Koitsi, comandante da base de Corpo de Bombeiros de Fernandópolis.

Segundo ele, o local que a moça caiu, de uma altura de aproximadamente 10 metros, tinha pouca visibilidade, devido a uma mata, por isso ninguém conseguiu ver o carro dela tombado verticalmente dentro do córrego. "Ela também tinha pouca força, ela gritava, mas ninguém escutava os gritos", afirmou.