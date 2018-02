Jovem é preso na Dutra e confessa estupros Um homem detido na manhã de ontem na Rodovia Presidente Dutra, na saída do Rio, confessou ter estuprado uma estudante de Direito de 19 anos e sua amiga, de 18, dentro de um hotel em Ipanema, na zona sul. De Brasília, elas estavam na cidade para o show de ontem da cantora Lady Gaga. João Campos, de 20 anos, contou que estava armado e as rendeu no corredor do último andar. Ele conseguiu fugir levando pertences das vítimas. No último domingo, Campos estuprou outra mulher em um prédio em Copacabana.