Jovem é preso após esfaquear o irmão em Cruzeiro (SP)

Um estudante de 21 anos esfaqueou o irmão, de 32, durante uma discussão na madrugada de domingo, 16, em Cruzeiro, interior do Estado. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o criminoso em flagrante. Um homem que tentou separar a briga também ficou ferido.

A discussão ocorreu no quarto da residência, na Rua Hildefonso Pinto, no bairro São Judas Tadeu. Policiais militares chegarem ao local e apuraram que, após o desentendimento, A.B.N. deu duas facadas na perna do irmão mais velho. Um jovem de 19 anos, que tentou apartar a briga, também foi golpeado com uma facada no peito.

As vítimas foram socorridas por uma ambulância ao hospital da região. Segundo a PM, o acusado confessou o crime e foi levado para a Delegacia Seccional de Cruzeiro, onde foi autuado por tentativa de homicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida para perícia.