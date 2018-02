Jovem é presa suspeita de matar filho recém-nascido em MG

SÃO PAULO - Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de jogar o filho recém-nascido da janela do banheiro de um hospital em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A criança prematura, que nasceu com aproximadamente seis meses de gestação, morreu. A prisão ocorreu na quarta-feira, 15.

A mulher deu luz à criança dentro de um banheiro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Pedro. Testemunhas disseram que a mãe jogou a criança da janela do banheiro, numa altura de três metros. A jovem disse, porém, que colocou o bebê no parapeito do banheiro e ele escorregou.

A criança foi socorrida com traumatismo craniano e fratura em uma das pernas. O bebê ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher afirmou desconhecer a gravidez. O corpo da criança passou por necropsia e a polícia fez perícia no local onde o recém-nascido morreu. A jovem foi encaminhada à Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires. Ela deve ser ouvida novamente pela polícia nos próximos dias.