Jovem é presa ao simular o próprio sequestro no litoral de SP

SANTOS - Uma jovem de 21 anos foi presa na tarde de quinta-feira, 6, em Santos, quando a Polícia descobriu que ela simulou o próprio sequestro, com a justificativa de queria descobrir se os pais gostavam dela. A moça contou à Polícia que a simulação do sequestro foi planejada após uma briga que teve com os pais. Ela fugiu para a casa de uma tia e, ao encontrar um amigo, ele e mais quatro rapazes sugeriram que ela simulasse o sequestro, que foi colocado em prática. A jovem e os cinco rapazes foram presos.

De acordo com o delegado Carlos Alberto da Cunha, a jovem chegou a falar com os pais, por telefone, durante o falso sequestro. "Ela chegou a simular choro e sofrimento, o que teria deixado os pais bastante abalados", informou.

Descoberta a armação, a Polícia acabou atingindo todo o grupo, que foi preso em flagrante. Durante a prisão, a jovem confessou estar arrependida. "Quando vi a minha mãe e a minha tia nervosas, fiquei abalada e percebi que fui longe demais", disse. Após ser presa, a moça afirmou que tem consciência do crime que cometeu. "Vou pagar pelo meu erro e juro que vou mudar quando sair da cadeia", revelou.

Os cinco rapazes que participaram do falso sequestro foram autuados por crime de extorsão, porque exigiram dinheiro dos pais da jovem para libertá-la. A moça, por sua vez, será autuada por estelionato.