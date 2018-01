Jovem é morto em pancadão na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um motoboy morreu após ser baleado em um pancadão na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na madrugada de sábado, 30. Vitor Santos Figueiredo, de 25 anos, chegou a ser encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos.

Três rapazes ficaram feridos e estão internados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles ainda não foram ouvidos pela polícia por causa da gravidade dos ferimentos.

O pai da vítima, um motorista de 51 anos, relatou aos policiais civis que soube por uma rede social que o filho estava no pancadão da Rua João Dias de Vergara quando "homens encapuzados chegaram atirando".

Os sobreviventes são um adolescente de 16 anos, que foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Limpo, um jovem de 20 anos, levado ao Hospital de Taboão da Serra, e um homem de 22, atendido no Hospital do Campo Limpo.

O caso foi registrado como homicídio tentado e consumado no 89º Distrito Policial (DP), onde deverá ser investigado.