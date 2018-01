Jovem é morto em confronto com a PM e 5 acabam presos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Seis jovens, entre eles cinco menores foram detidos, por volta da 1h30 desta quarta-feira, 30, em posse de dois veículos roubados na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. Um sétimo rapaz foi baleado pela Polícia Militar e morreu.

Os dois primeiros adolescentes, acompanhados de dois maiores, todos ocupando um Honda Fit, foram perseguidos por policiais militares da 2ª Companhia do 16º Batalhão pela Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques e acabaram colidindo o veículo contra um poste na esquina com a Avenida Morumbi, em frente ao Palácio dos Bandeirantes.

Um dos rapazes, segundo a PM, portava um revólver calibre 38 e atirou contra os policiais. Ele foi baleado no revide e morreu, a caminho do pronto-socorro municipal Bandeirantes.

Praticamente no mesmo horário, outra equipe do 16º Batalhão deteve outros três adolescentes na Avenida General Francisco Morazan. O trio, segundo os policiais, ocupava um Fiat Idea roubado, que teve um dos pneus furado durante a fuga. Nenhuma arma foi apreendida com os adolescentes.

Todos os detidos foram encaminhados para o plantão do 34º Distrito Policial, da Vila Sônia. Apesar da proximidade entre os dois endereços e os horários das ocorrências, não se sabe ainda se os sete fazem parte de um mesmo grupo.