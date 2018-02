Jovem é morto a tiros em Itapevi, na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um jovem identificado como Fernando Henrique de Souza Cruz, de 24 anos, foi morto a tiros, por volta da 1h30 da madrugada deste sábado, 1, na Rua Ana Maria, no Jardim Rainha, em Itapevi, região oeste da Grande São Paulo.

Policiais militares da 3ª Companhia do 20º Batalhão foram acionados por uma testemunha e, ao chegarem no local, encontraram a vítima já sem vida. O rapaz não tinha passagem pela polícia. Cápsulas de pistolas calibre 9 milímetros, arma de uso exclusivo das Forças Armadas, e de uma espingarda calibre 12 estavam próximas do corpo da vítima.

Os tiros teriam sido disparados por dois homens que, em um veículo não identificado, se aproximaram do rapaz, desceram e abriram fogo. Os dados do homicídio foram encaminhados para o Distrito Policial Central da cidade. Não se sabe ainda o que motivou o crime, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

