Jovem é morto a tiros após briga em bloco de carnaval em Bertioga

SANTOS - O estudante Kevin Christian Silva Carvalho, de 18 anos, foi morto com dois tiros na madrugada desse sábado, 4, em Bertioga, litoral sul de São Paulo, após uma briga generalizada, depois da passagem de um bloco de carnaval pelas ruas da cidade. De acordo com a polícia, o crime foi cometido pelo soldador Jefferson Menezes Reis da Silva, de 23 anos, que está preso.

Segundo nota da Prefeitura de Bertioga, o bloco 'Das Vagabundas' percorreu as imediações do bairro Forte São João e acabou por volta de 22h da sexta-feira, 3. Durante a dispersão houve uma briga generalizada na Avenida Tomé de Souza. Conforme informações do boletim de ocorrência, o estudante morto esteve envolvido na confusão e um amigo do atirador acabou ferido na pancadaria.

A Polícia Civil de Bertioga afirma que o soldador não participou da briga e deixou o local sem abordar nenhum dos envolvidos, mas voltou armado por volta de 4h de sábado, 4. Segundo testemunhas, o acusado foi diretamente em direção ao estudante, que estava em uma pista de skate na orla da cidade, atirou três vezes, atingiu a vítima duas vezes e fugiu. Kevin Christian Silva Carvalho foi levado por populares ao pronto-socorro, mas morreu enquanto recebia atendimento.

Após investigações, o soldador Jefferson Menezes Reis da Silva foi preso no mesmo dia em sua residência, no bairro Jardim Albatroz I, também em Bertioga. Segundo a polícia, ele nega a autoria do crime, mas já foi reconhecido por testemunhas e passou por exame residuográfico. A arma ainda não foi localizada. O acusado foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.