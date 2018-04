Uma adolescente de 15 anos foi estuprada dentro de um clube, quando participava de um baile de debutantes, na madrugada de sábado, no centro de Sorocaba, a 92 km de São Paulo. Ainda no sábado, a jovem foi submetida a cirurgia reparadora no Hospital Regional e já recebeu alta. A Polícia Civil tem a identidade do rapaz apontado como autor do crime, que terá a prisão temporária decretada pela Justiça.