Jovem é espancado na região da Paulista Um rapaz de 28 anos teve o braço esquerdo quebrado e perdeu um dos dentes após sofrer agressão perto da esquina da Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Avenida Paulista, na região central, na madrugada de ontem - segundo o site G1. Ele afirmou que não é homossexual, mas que pode ter sido confundido. A Secretaria de Segurança, no entanto, não tinha dados sobre o caso até as 23 horas de ontem.