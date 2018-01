Jovem é esfaqueado durante assalto na zona oeste de SP

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado durante um assalto na casa da família no Jardim Ester, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 16. A residência foi invadida por volta da 1h30 por dois bandidos.

No momento, estavam no local um casal e três filhos, entre eles o jovem ferido, que entrou em luta corporal com os criminosos. Depois de esfaquearem no peito a vítima, os assaltantes fugiram sem roubar nada.

O jovem permanece internado no Hospital das Clínicas (HC) e não corre risco de morte. Até o final da madrugada desta segunda-feira, nenhum suspeito havia sido preso. O caso foi registrado no 51º Distrito Policial (Rio Pequeno/Butantã).