Jovem é encontrado morto dentro de carro da Rodovia Fernão Dias em SP

SÃO PAULO - Um rapaz, de aproximadamente 25 anos, branco, com uma tatuagem de dragão no braço direito, trajando camisa e bermuda azuis e calçando tênis, foi encontrado morto, por volta das 23 horas de quarta-feira, 4, com sinais de enforcamento, no banco traseiro de um Celta, placas ASC 8662, de Londrina (PR), no acostamento de uma das pistas da Rodovia Fernão Dias, no quilômetro 80, no Jaçanã, zona norte da capital paulista.

Um guincheiro, ao passar pelo local, viu o carro parado e com o pisca-alerta ligado. Ao perceber que havia uma pessoa aparentemente morta no banco traseiro, a testemunha ligou para a Polícia Rodoviária Federal. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã, pelo delegado Paulo César Gonçalves, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima ainda não foi identificada.