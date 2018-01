Jovem é detida com 10 kg de cocaína no Terminal Jabaquara

A jovem Poliana dos Santos Rocha, de 19 anos, foi detida em flagrante, com cerca de 10 quilos de cocaína, por volta das 21h40 desta quinta-feira, 26, cinco minutos antes de embarcar para a cidade do Guarujá, litoral sul, em um ônibus da Viação Ultra, no Terminal Rodoviário do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Alertados sobre uma jovem que estava na plataforma e aparentava muito nervosismo, policiais militares da 1ª Companhia do 3º Batalhão foram até o terminal e abordaram a suspeita, que estava sentada e com uma sacola entre as pernas. Ela carregava cerca de 10 quilos de cocaína, distribuídos em forma de tijolos e porções a granel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a PM, Poliana entregaria a droga para um receptador no litoral sul. O trabalho dela, pelo qual receberia R$ 600,00, era chegar no Guarujá e ligar para o receptador, que iria ao encontro dela. Residente no bairro de Artur Alvim, na zona leste de São Paulo, a jovem afirmou que tem parentes no Guarujá, no bairro do Areião.

Ela foi encaminhada para a delegacia do Jabaquara (35ºDP) e autuada em flagrante por tráfico de drogas.