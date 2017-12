Jovem é baleado durante tentativa de assalto na Lapa

Um rapaz foi baleado durante tentativa de assalto na noite dessa terça-feira, 24, na Lapa, região oeste de São Paulo. A vítima, de 18 anos, foi abordada pelo criminoso quando estava em um carro estacionado na Rua Vespasiano, em frente ao escritório da mãe.

O jovem foi baleado no lado esquerdo do abdômen enquanto entregava o celular ao bandido, que fugiu com o automóvel, um Peugeot prata. A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O quadro de saúde do adolescente é estável e não há riscos de morte, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

O caso será registrado no 91.º Distrito Policial (Ceasa) e a investigação ficará sob responsabilidade do 7.º DP (Lapa).