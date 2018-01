Jovem é baleada na cabeça por assaltantes no Butantã

Uma jovem, de prenome Erica, foi baleada na cabeça, de raspão, ao ser vítima de tentativa de assalto, por volta da 1h10 desta sexta-feira, 27, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na Vila Gomes, região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo.

A jovem estava acompanhada do namorado no carro dele, quando foram abordados por bandidos. Não se sabe ainda o motivo, mas os criminosos atiraram e atingiram Erica, que foi encaminhada ao Hospital Cruzeiro do Sul, na cidade de Osasco. Nenhum suspeito foi detido até o momento.