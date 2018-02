Jovem é agredido por skinheads Um estudante de 20 anos afirma ter sido agredido na região da Avenida Paulista, na madrugada de sábado, por um grupo de 15 skinheads. A vítima registrou o caso no 78º DP (Jardins). Apesar de estar com o olho inchado e ferimentos pelo corpo, o jovem se negou a ser levado ao pronto-socorro. Eram 2h30 quando policiais militares receberam o chamado do 190.