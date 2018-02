Jovem de 18 anos morre em acidente com carro na região central de SP

Atualizado às 7h30

São Paulo, 19 - Uma jovem de 18 anos morreu e três homens ficaram feridos em um acidente que aconteceu por volta de 2h da madrugada desta segunda-feira, 19, na região central de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, um Celta preto que trafegava em alta velocidade no sentido Barra Funda da Avenida General Olímpio da Silveira, em Santa Cecília, captou na esquina com a Rua Rosa e Silva. Testemunhas disseram à polícia que outro carro, de cor vermelha, bateu no Celta antes do acidente.

Dois feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros no local do acidnete. Um homem de 28 anos foi levados para a Santa Casa e um rapaz de 20 anos, para o Hospital Barra Funda.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, dentro do veículo capotado foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas e copos.

A Avenida General Olímpio da Silveira ficou interditada durante a madrugada, mas já está liberada.