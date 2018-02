Jovem de 18 anos é preso com granada em ponto de venda de drogas

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu um jovem de 18 anos que usava uma granada para defender um ponto de venda de drogas, na Água Fria, zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira.

A equipe da 2ª Divecar (Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas) apurava uma denúncia quando flagrou o suspeito em um terreno na Rua João de Laet, perto de uma escola estadual. Além do artefato, os investigadores apreenderam drogas com o rapaz.

Os policiais encontraram 18 porções de maconha e outros 30 invólucros com cocaína. A equipe também realizou buscas na casa do jovem, onde foram apreendidas joias guardadas dentro de um tênis. O material foi furtado na segunda-feira da vizinha do rapaz.