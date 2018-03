Jovem de 18 anos é morto em estacionamento do McDonald's

Atualizado às 10h32

SÃO PAULO - Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 7, no estacionamento do McDonald's localizado na esquina das Avenidas Henrique Schaumann e Rebouças, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada às 6h35 para atender a ocorrência, mas os suspeitos de executar Diego Ribeiro Cassas já haviam fugido.

De acordo com Alex Sandro, de 37 anos, padrinho da vítima, o rapaz e mais três amigos tinham saído de um show na casa noturna Via Marquês, na Avenida Marquês de São Vicente, zona norte, onde teriam brigado com outro grupo, supostamente por causa de uma garota. Ao deixarem o local, em três carros, segundo o padrinho, teriam sido seguidos pela outra turma. Depois de uma discussão no estacionamento da lanchonete, Cassas foi baleado.

O rapaz mora em São Mateus, na zona leste da capital, e trabalhava com o pai em uma fábrica de produtos de limpeza. "Era um menino direito, trabalhador", disse Alex Sandro.O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros) e encaminhado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).