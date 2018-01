Jovem de 18 anos é baleada em tentativa de assalto na Via Dutra, em Guarulhos

SÃO PAULO - Uma jovem de 18 anos está internada em estado gravíssimo após ser baleada na Rodovia Presidente Dutra na noite de terça-feira, 29. Um veículo bateu na traseira do carro blindado de Isabela Pavani Cruz no quilômetro 215, na altura de Guarulhos, quando ela seguia com uma amiga para a universidade. Ao sair do carro para ver o que havia acontecido, Isabela foi atingida por um tiro na nuca por um dos três homens que desceram do veículo de trás anunciando um assalto. Os criminosos conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o crime aconteceu por volta das 20h e Isabela estava consciente quando a PRF chegou ao local. Ela deu entrada no Hospital Nipo-Brasileiro, na Liberdade, às 20h30, onde permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a bala está alojada no cérebro de Isabela e o quadro, até o momento, não recomendou ação cirúrgica.

O caso foi registrado no 2° Distrito Policial de Guarulhos. O delegado titular Sidney Muniz dos Santos disse que o crime está sendo investigado como roubo. "Segundo a testemunha, um dos homens que desceu do carro estava muito nervoso e teria efetuado o disparo, mas houve anúncio de que era um assalto", afirmou. O delegado afirmou ainda que os policiais estão checando imagens de câmera da região para auxiliar na busca pelos assaltantes.