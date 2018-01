Jovem de 18 anos desaparece ao brincar em toboágua no litoral

Um jovem de 18 anos está desaparecido, desde às 22h30 desta segunda-feira, 4, após entrar no mar para acessar um toboágua que foi montado na Praia dos Milionários, próximo à Ilha Porchat, em São Vicente, na Baixada Santista.

Morador de Osasco, na Grande São Paulo, Roodevelt de Lima Santos passava as férias com a família e resolveu ir à praia com os amigos. Apesar do brinquedo estar desativado por falta de alvará, muitos aproveitam o horário noturno para invadir a estrutura e se divertir no toboágua.

Todos brincavam no local no momento em que Santos não foi mais visto. Acredita-se que ele tenha sido arrastado pela força do mar e acabou se afogando. Os bombeiros retomaram as buscas nesta manhã de terça-feira, 5.