Jovem de 16 anos foge de cativeiro no RJ após 39 dias

Uma adolescente de 16 anos, moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo, conseguiu fugir do cativeiro anteontem, 39 dias após ser sequestrada.

Os criminosos tinham levado a jovem para Itaguaí, na Baixada Fluminense, onde agem como traficantes. Horas após a fuga, a polícia prendeu dois acusados de participar do sequestro. Outra adolescente, sequestrada na mesma ocasião, continua desaparecida.

Em depoimento à polícia, a menina disse que ela e outra adolescente, que não se conheciam, mas caminhavam perto uma da outra, em Guarulhos, foram rendidas e obrigadas a entrar no porta-malas de um carro, no dia 26 de agosto.

Levadas para o cativeiro, elas teriam sofrido abuso sexual e sido obrigadas pelos criminosos a embalar drogas. Na madrugada de anteontem, os sequestradores foram a um bar, de carro, e levaram uma das meninas. Quando eles entraram no bar, ela saiu do carro e conseguiu fugir por uma trilha na mata. Encontrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, a menina denunciou o caso à 50.ª DP (Itaguaí).

Prisões. Policiais fizeram buscas nas comunidades da Mangueirinha e da Ponte Preta e prenderam Michael Gouveia Ramos da Silva, o China, acusado de ser o líder do tráfico de drogas na região, e seu comparsa Emerson Luis Borges de Amorim, o Cabelinho.

Réplica de fuzil AR-15 foi apreendida. O dono de um bar onde a dupla guardava armas também foi preso. Silva foi reconhecido pela adolescente como o autor dos abusos e responsável por mandá-la embalar os entorpecentes. Ele e Amorim vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e cárcere privado.

A mãe da menina disse à polícia que, após o sumiço da filha, recebeu ligações anônimas em que um homem cobrava pagamento de dívida do tio com traficantes. A jovem voltaria para Guarulhos ontem, com a mãe. As investigações para localizar a jovem sumida e outros envolvidos com o sequestro continuam.