Jovem de 15 anos morre atropelada por trem A estudante Jenifer Marques da Cunha, de 15 anos, foi atropelada e morta por um trem às 6h de ontem na Vila dos Criadores, em Santos, no litoral sul paulista. Segundo testemunhas, a jovem atravessava a via férrea. Ela fazia o trajeto diariamente em direção à escola. A composição seguia para Cubatão. Ainda de acordo com testemunhas, o maquinista não teria percebido o atropelamento. Ele seguiu viagem. O Instituto de Criminalística fez perícia no local. A ocorrência foi registrada no 5.º Distrito Policial.