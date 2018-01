Jovem de 14 anos é suspeito de matar irmã na zona sul de SP

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A polícia procura um adolescente de 14 anos suspeito de ter matado a própria irmã, de 18 anos, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu dentro da casa deles na Rua Relíquia do Oceano, no Jardim das Pedras.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), vizinhos disseram ter ouvido uma discussão, por volta das 14h30, entre os dois irmãos sobre o programa que eles assistiriam na televisão. Em seguida, eles ouviram o disparo de uma arma de fogo. Uma das testemunhas viu o garoto fugir da casa momentos depois do crime.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontrou a jovem com uma marca de tiro caída no sofá. Ela foi levada ao pronto-socorro Maria Antonieta, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma do crime foi encontrada dentro da casa. O garoto ainda não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, no Jardim Mirna.