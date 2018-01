Jovem corre para pegar o ônibus e é morto

Um adolescente chamado Michael Jackson Ribeiro Martinez, de 17 anos, foi morto durante discussão dentro de um ônibus, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o jovem correu para entrar no veículo e quase deu um esbarrão numa mulher com um bebê no colo. O homem que a acompanhava se irritou e ligou para uma pessoa que passou a seguir o ônibus numa Kombi. Minutos depois, o motorista da Kombi entrou no ônibus e atirou quatro vezes contra o adolescente, que morreu na hora.