Jovem baleada e estuprada no litoral paranaense é transferida

A jovem M., de 23 anos, que foi baleada e estuprada por um homem em Matinhos, no litoral paranaense, foi transferida do Hospital Regional de Paranaguá na tarde desta segunda-feira, 2. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Paraná, seu estado era estável, apesar de grave, e ela estava sedada. Ela foi transferida para o hospital particular a pedido da família. Veja também: Jovem morre ao tentar salvar namorada de estupro no Paraná De acordo com o Hospital Vita, em Curitiba, para onde a mulher foi levada de helicóptero, ela chegou por volta das 15 horas e foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No início da noite, o hospital informou que M. respirava com ajuda de aparelhos, mas que havia previsão de o aparelho ser retirado nas próximas horas. Ela ainda passaria por outros exames. Um novo boletim médico deve ser divulgado nesta terça. O crime ocorreu no sábado, quando M. e seu namorado, de 22 anos, faziam uma trilha no Morro do Boi, em Caiobá. Os namorados pediram informações de como chegar a uma praia a um desconhecido, que se ofereceu a levá-los. Ao chegarem à praia, o homem tentou estuprar a jovem dentro de uma gruta e seu namorado foi tentar impedi-lo. O desconhecido atirou e atingiu o namorado de M. no peito. Depois, ela tentou fugir da gruta, mas o criminoso deu dois tiros, que a atingiram nas costas. Impossibilitada de andar, M. foi violentada pelo homem mais tarde naquele mesmo dia. A família acionou o Corpo de Bombeiros no domingo, preucupado com o sumiço do casal. As equipes de resgate, juntamente com o pai do jovem que acompanhava as buscas, encontraram o casal por volta da 13h30 Uma embarcação do Corpo de Bombeiros foi utilizada para levar a jovem até a Praia Mansa de Caiobá, de onde ela seguiu numa ambulância do Siate até o quartel de bombeiros de Matinhos, sendo encaminhada na sequência de helicóptero até o Hospital Regional de Paranaguá. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML de Curitiba. (Com Solange Spigliatti, do estadao.com.br) Atualizado às 21h44.