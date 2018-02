Jovem atropelado na Vila Madalena dará nome a rua

"Era um pedestre que faleceu e fica o abraço para a sua família e amigos", disse o prefeito, na manhã de ontem, durante o evento que iniciou a aplicação de multas para quem desrespeitar os pedestres. Ainda não há definição sobre qual via pública vai receber o nome da vítima.

Kassab também disse que com a medida pretende homenagear todas as famílias que perderam alguém em acidentes de trânsito causados por pessoas que "cometeram um deslize". "Ficam homenageadas todas as famílias que perderam alguém por conta de um acidente de trânsito, vítima de um motorista que cometeu um deslize, um equívoco", disse o prefeito.

O administrador de empresas Vitor Gurman morreu após ser atingido na calçada pelo jipe guiado pela nutricionista Gabriella Guerrero, de 28 anos. Ela foi indiciada na semana passada por homicídio doloso.