Jovem atropelada por ex-árbitro volta a ser internada

SÃO PAULO - A jovem Carolina Bezerra da Silva Rodrigues, de 19 anos, atropelada pelo ex-árbitro Oscar Roberto Godói, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na tarde do último sábado, voltou a ser internada no hospital no domingo.

A jovem deu entrada no Hospital Estadual Professor Carlos da Silva Lacaz, em Francisco Morato, às 15h24, com dores de cabeça, e foi atendida pela equipe de neurocirurgia. Ela passou por exames e ficou em observação até as 22 horas, quando recebeu alta e foi para casa.

Godói, de 56 anos, atropelou a estudante na Rua Doutor Hamilton Prado. Segundo a polícia, Godói estava visivelmente embriagado e exalava cheiro de bebida alcoólica. Carolina teve ferimentos leves e foi atendida em um hospital da região e liberada em seguida.