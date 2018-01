Jovem atacado com taco de beisebol continua na UTI

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22 anos, ferido na cabeça com um taco de beisebol no último dia 21 de dezembro, continua em estado grave. Ele foi agredido por um desconhecido dentro de uma unidade da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista.

Segundo a assessoria do Hospital das Clínicas, onde está internado, o estado de saúde dele é grave, mas estável, e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital, respirando com auxílio de aparelhos.

A agressão aconteceu por volta das 14h15. Sem dizer uma palavra, Alessandre Fernando Aleixo, de 38 anos, usou o taco para golpear o designer na cabeça. A vítima sofreu traumatismo craniano. Aleixo foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio no 78º Distrito Policial (Jardins).