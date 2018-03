Jovem assume assassinato de economista no litoral paulista

SÃO VICENTE - Um rapaz de 19 anos apresentou-se espontaneamente, nesta segunda-feira (03), à Polícia de São Vicente afirmando ser o responsável pelo assassinato da economista Elza Gomes dos Santos, de 52 anos, morta com um tiro na cabeça na última sexta-feira (31), na Vila Margarida, ao errar o caminho das praias, aproximando-se de uma favela, ao sair da Rodovia dos Imigrantes.

O autor do crime fugiu do local sem levar nada, mas deixou uma bicicleta na frente do carro. Os investigadores do 2º Distrito Policial, onde a morte está sendo apurada, aceitaram com reservas a declaração do jovem. Eles acreditam que o rapaz estaria tentando desviar a atenção do verdadeiro criminoso.

A economista foi enterrada nesta segunda-feira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois de uma peregrinação dos familiares para a liberação do corpo no domingo. O irmão da vítima, Wilson Gomes dos Santos, levou sete horas entre Santos e São Vicente, a fim de obter o aval do Instituto Médico-Legal de Santos para seguir viagem com o corpo.

Ele reclamou que foi muito mal atendido em São Vicente, uma vez que exigiram os documentos originais da vítima, que estariam presos no 2º DP, que não funciona aos domingos. Wilson teve de fazer o reconhecimento do corpo, retornar até a delegacia-sede do município e, aí sim, retornar ao IML.