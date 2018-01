Jovem agredido com taco de beisebol passa por nova cirurgia

O designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22 anos, agredido com um taco de beisebol na tarde desta segunda-feira, 21, em uma das unidades da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, região central de São Paulo, passa por uma nova cirurgia, que teve início às 3 horas desta terça-feira, 22, no Hospital das Clínicas (HC). O estado de saúde do jovem ainda é considerado grave.

A agressão aconteceu por volta das 14h15. Sem dizer uma palavra, Alessandre Fernando Aleixo, de 38 anos, usou o taco para golpear o designer na cabeça. A vítima sofreu traumatismo craniano. Aleixo foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio no 78º Distrito Policial (Jardins).