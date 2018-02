Jornalista morreu afogado em praia de PE O jornalista goiano Lucas Fortuna, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado anteontem na Praia de Gaibu, em Cabo de Santo Agostinho (PE), morreu por afogamento, segundo informação do Instituto de Medicina Legal divulgada ontem. As condições do corpo e um possível espancamento constarão de laudo médico que será concluído em 15 dias. Ativista gay, Lucas foi a Pernambuco para ser árbitro de um campeonato, pela Federação Goiana de Futebol.