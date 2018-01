Jornalista é executado em circunstâncias misteriosas em Ubatuba

UBATUBA - A Polícia Civil de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, investiga as circunstâncias da morte do jornalista e blogueiro Marcos de Barros Leopoldo Guerra, de 51 anos, assassinado na noite de terça-feira, 23, dentro de sua casa, na Praia do Tenório, bairro próximo da região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado na cozinha com diversas marcas de tiros, que atingiram a cabeça, o abdome e as costas. O enterro estava previsto para quarta-feira, 24.

Segundo vizinhos, dois homens fugiram em uma motocicleta após os disparos pela Rua Santa Genoveva, onde está situada a residência da vítima. Ainda de acordo com relatos dos moradores, antes de ser atingido, Guerra teria saído até a rua após ouvir um barulho.

De acordo com a PM, o pai do jornalista, que era solteiro, estava na casa na hora do crime. Ele não viu o filho ser assassinado, mas também ouviu barulho de uma moto saindo do local.

Blog. Os moradores relatam que o blogueiro vinha recebendo ameaças de morte por publicar reportagens em seu blog Ubatuba Cobra, em que fazia críticas a políticos da cidade. A apresentação do site diz que “Desde 2005 Ubatuba vive a pior crise ética, moral e financeira patrocinada pelos que pensam ter poder. O Ubatuba Cobra nasceu dessa triste realidade”.

Uma das últimas postagens publicadas pelo jornalista era sobre o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Ubatuba. O próprio blogueiro protocolou denúncia no Tribunal de Contas do Estado (TCE) em que relatava supostas irregularidades em uma licitação.

A polícia investigará se o assassinato tem ligação com as denúncias. Não há suspeitos para o crime e ninguém foi preso.