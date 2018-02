Jornalista da TV Gazeta é morto por bandidos dentro de supermercado

SÃO PAULO - O jornalista Walter Pimentel, de 43 anos, funcionário da TV Gazeta, foi morto, com um tiro na cabeça, por volta das 20 horas de sexta-feira, 5, ao supostamente ser confundido com um policial por três bandidos, um deles armado com um revólver calibre 38, no interior do supermercado Econ, na altura do nº 1.015 da Avenida Tucuruvi, na zona norte de São Paulo.

No momento em que empacotava a compra em um dos caixas, Pimentel foi abordado pelos criminosos. Ao ver o porte físico da vítima, o trio teria desconfiado de que o jornalista fosse um policial à paisana. Não se sabe se a intenção dos criminosos era apenas dominar a vítima para conseguir realizar, sem risco, o assalto ao supermercado, ou se já chegaram com a intenção de matar.

Segundo testemunhas, ao ser abordado, Walter tomou um susto e, possivelmente pela reação involuntária, acabou baleado pelos assaltantes, que fugiram a pé com a carteira da vítima e R$ 350,00 do caixa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda encaminhou Walter para o Hospital do Mandaqui, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como latrocínio no 73º Distrito Policial, do Jaçanã. A polícia já tem as imagens do circuito interno de TV e espera, com elas, poder identificar os assassinos.